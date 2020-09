TIM ha da sempre lanciato iniziative speciali per la navigazione internet. Queste particolari tariffe sono dedicate ad un pubblico strategico. L’obiettivo di TIM, infatti, è quello di premiare la fedeltà di tutti gli utenti che hanno mantenuto costante il loro rapporto.

TIM e la connessione illimitata: le nuove tariffe pensate per i già clienti

Nel corso di queste settimane TIM ha messo a disposizione degli utenti un nuovo pacchetto di offerte chiamato xTe Giga illimitati. Con un costo mensile variabile in base al servizio scelto, i clienti potranno attivare sul loro profilo connessione internet senza limiti.

La prima e speciale promozione di TIM si chiama Giga illimitati Green. Il costo di questa offerta è di soli 1,99 euro ogni mese e gli abbonati avranno Giga senza limiti per navigare in internet sotto rete 4G e 4,5G. In alternativa a questa proposta, c’è sempre la promozione Giga illimitati Black. In questo caso il costo mensile dell’offerta è di 9,99 euro: gli utenti avranno sempre connessione internet senza limiti, ma con un incremento per velocità e qualità di rete.

Il prezzo e la tipologia dell’offerta varia a seconda degli utenti selezionati da TIM. Gli abbonati idonei a queste tariffe stanno ricevendo proprio in questi giorni alcuni SMS informativo. In alternativa, chi è interessato ad una di queste due proposte può verificare la disponibilità attraverso l’app ufficiale MyTIM. I

Ovviamente, in alcune circostanze, sarà possibile attivare tali tariffe anche con l’ausilio di un operatore degli store ufficiali TIM sparsi sul territorio italiano. Le offerte sono disponibili a tempo limitato.