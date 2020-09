Gli utenti interessati a trasferire il loro numero a WindTre da altri operatori hanno a disposizione le tariffe più convenienti. Il gestore rivolge loro le sue offerte WindTre Go, la cui attivazione può essere effettuata gratuitamente attraverso il sito ufficiale. Scopriamo, dunque, quale richiedere in base al gestore di provenienza e come portare a termine l’acquisto della nuova SIM.

Tariffe WindTre Go: quale offerta attivare effettuando la portabilità del numero!

Le tariffe WindTre Go possono essere attivate esclusivamente dai clienti che decidono di acquistare una nuova SIM effettuando il trasferimento del loro numero dall’attuale gestore. Le opzioni proposte variano per il costo mensile da sostenere per il rinnovo e la loro attivazione può avvenire in relazione al gestore di provenienza. I contenuti, però, non cambiano. Tutti i nuovi clienti, infatti, hanno la possibilità di usufruire mensilmente dei seguenti contenuti:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

Andiamo a vedere adesso i costi a cui sarà necessario andare incontro ogni mese per il rinnovo delle tariffe WindTre Go!

I clienti Fastweb, PosteMobile e MVNO dovranno saldare un costo di rinnovo di 5,99 euro al mese. L’offerta che dovranno richiedere sarà la WindTre Go 50 Top Plus.

I clienti provenienti dal gestore francese Iliad, invece, andranno incontro a un costo di rinnovo di 6,99 euro al mese. La tariffa da richiedere è la WindTre Go 50 Fire Plus.

Infine, i clienti che effettueranno il trasferimento del numero dal gestore LycaMobile andranno incontro a un costo di 9,99 euro al mese. Il gestore dedica loro la WindTre Go 50 Special Plus.