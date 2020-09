I social network sono tornarti ad ospitare una lista del terrore, la quale già da diverso tempo sesta preoccupazione. Dopo un periodo clou, la stessa sembrava esser sparita ed invece. Riguardante gli smartphone potenzialmente più pericolosi a causa delle radiazioni, la lista si preoccupa di creare semplicemente una classifica. Nel fare questo essa non tiene conto di un particolare necessario per non scatenare il caos più totale.

Con tutte le caratteristiche in regola per essere definita una fake news, dunque, quella delle radiazioni non rappresenta che una preoccupazione inutile per gli utenti: ecco la motivazione.

Radiazioni e smartphone: la lista mente?

I valori SAR riportati nella lista sono veri, ma nel creare una gerarchia, chi ha messo le mani in pasta ha scordato di appurare un concetto: i valori sono sotto il limite massimo.

Fissato a 2 watt per chilogrammo, tutti gli smartphone in realtà sono sicuri per l’essere umano e non rappresentano una minaccia. Da non dimenticare, inoltre, che le radiazioni degli smartphone sono di tipo non ionizzante e dunque, non possono provocare mutazioni del DNA.

Per trasparenza, infine, riportiamo la tanto temuta lista: