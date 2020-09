Hai avuto qualche problema con la tua auto? Potresti rientrare in quello che è stato classificato come uno scandalo per le vetture a marchio Renault, Ford, Honda e Toyota. Una lunga lista di veicoli riporta dei malfunzionamenti specifici, alcuni gravi ed altri meno gravi. Scopriamo insieme che cosa potrebbe succedere dopo l’ultimo richiamo Volvo. Ecco le liste nere con i relativi bug riscontrati.

Auto difettose: sono uno scandalo quelle di Renault e Ford dopo Honda e Toyota

Renault conta ben 400.000 auto difettose del brand principale e di alcune succursali. Si parla della rottura del motore, argomento particolarmente caldo nel contesto di una avaria causata da una perdita di olio anomala dovuta ad un difetto di progettazione. I clienti si dicono indignati visto che l’azienda scarica sull’automobilista la responsabilità di una ipotetica negligenza nella gestione dei tagliandi. I modelli coinvolti sono i seguenti:

Scandalo Renault (motore 1.2 TCe 115, 120 e 130 ch)

Captur

Clio 4

Kadjar

Kangoo 2

Mégane 3

Scénic 3

Grand Scénic 3

Dacia (motore 1.2 TCe 115 e125 ch)

Duster

Dokker

Lodgy

Mercedes (motore 1.2 115 ch)

Citan

Nissan (motore 1.2 DIG-T 115 ch)

Juke

Qashqai 2

Pulsar

Diversa la situazione con Ford che ammette le sue responsabilità e si appresta al richiamo gratuito delle auto soggette all’avaria dei sensori batteria. La manutenzione gratuita prevede la sostituzione delle componenti in officina senza alcuna spesa per molti veicoli che hanno ricevuto segnalazione alle concessionarie.

Honda e Toyota, infine, accusano problemi simili legati agli airbag che non si aprono. I bug sono legati rispettivamente ad interferenze elettriche e ad errata progettazione del meccanismo di apertura. Un pessimo assemblaggio non consente di aprire le sacche nel momento opportuno. Cosa che si verifica per:

Toyota

Corolla immatricolate nel periodo compreso tra il 2011 e il 2019

immatricolate nel periodo compreso tra il 2011 e il 2019 Matrix immatricolate tra il 2011 e il 2013

immatricolate tra il 2011 e il 2013 Avalon, ibride e non, immatricolate tra il 2012 e il 2018

Honda