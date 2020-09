Play Store: in regalo 4 app Android a pagamento, Google impazzisce

Il Play Store risulta una delle risorse più importanti che un sistema operativo come Android offrire ai suoi utenti. Stiamo parlando infatti dello spazio con all’interno contenuti da scaricare più grande in assoluto, anche perché ad attestarlo sono i dati ufficiali. Nulla come il Play Store e racchiude infatti così tanti nomi e titoli al suo interno, con varie opportunità per ogni fascia di utenti.

Tutto ciò consente dunque anche di avere la cosiddetta versatilità che Android promette a tutti i suoi nuovi utenti. In realtà non si tratta di qualcosa di astratto, ma di un aspetto tangibile che tutti possono appunto toccare con mano una volta passati al robottino verde. Potrete infatti modificare qualsiasi aspetto del vostro smartphone anche scaricando dal Play Store un qualsiasi pacchetto icone o un tema. Spesso e volentieri poi i contenuti nel noto market sono gratuiti, per cui non vi resta che approfittare delle grandi offerte giornaliere. Per oggi infatti tanti titoli a pagamento possono finire nelle vostre mani a zero.

Android, solo per oggi gli utenti possono avere a disposizione dei titoli a pagamento gratis

Il Play Store solo per oggi offre un elenco di applicazioni e giochi gratuiti. Da domani cominceranno ritornare a pagamento, per cui conviene affrettarvi per non perderle.