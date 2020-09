Il cambio dell’operatore telefonico non è mai un avvenimento privo di interferenze, come ad esempio dubbi su quale gestore scegliere o, ancora, che tipo di tariffa attivare sul proprio Smartphone. Grazie ai portali online, oggi consultare i pro ed i contro di ogni operatore mobile è possibile comodamente da casa, per non parlare dei loro cataloghi che, alle volte, presentano persino novità aggiuntive. Una volta appurati questi due particolari, oggi non ci resta che esaminare nel dettaglio le offerte di TIM, in particolar modo quelle che offrono giga, minuti ed SMS.

TIM Italia: la qualità di rete al portata di smartphone

Nonostante il mercato telefonico abbia conosciuto un deprezzamento dei prezzi con l’arrivo di Iliad, TIM a primo acchito potrebbe apparire un gestore troppo caro. Diversamente dai suoi rivali, infatti, le sue offerte si posizionano al di sopra del livello medio dei prezzi, ma ciononostante c’è da segnalare un dettaglio: essendo uno dei due operatori migliori sul suolo nazionale, il suo segnale raggiunge pressoché ogni zona e la sua rete goda di qualità premiate ogni anno nei report.

Visti questi primi dettagli, occupiamoci ora delle tre offerte di punta dedicate a tre tipi di clientela differenti. Consultabili sul sito ufficiale , esse sono: