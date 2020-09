In meno di due anni, Iliad è riuscita a raggiungere oltre sei milioni di utenti ed è oggi uno degli operatori telefonici più competitivi del mercato italiano. Il segreto del suo successo? Una politica trasparente ed offerte generose commercializzate a prezzi decisamente inferiori rispetto alle proposte dei competitor.

Oggi Iliad lancia una nuova offerta molto vantaggiosa: si chiama Iliad Flash 100 ed è rivolta a tutti i nuovi clienti e agli utenti provenienti da altri operatori.

Iliad stupisce tutti, nuova offerta con 100 GB ad un prezzo folle

Iliad Flash 100 offre minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, chiamate illimitate verso sessanta destinazioni internazionali, SMS illimitati verso tutti e ben 100 GB di internet in 4G e 4G+ senza limiti di velocità ad appena 9,99 euro al mese. Non ci sono costi nascosti e la tariffa è garantita per sempre. Chi deciderà di attivare la nuova offerta, dunque, non dovrà temere brutte sorprese e rimodulazioni: continuerà a pagare 9,90 euro per sempre, o almeno fin quando non deciderà di cambiare offerta.

Si tratta di un’offerta molto conveniente, non solo rispetto alle proposte degli altri operatori telefonici ma anche rispetto alle altre tariffe proposte dalla stessa Iliad. Flash 100, infatti, offre il doppio dei giga di Iliad Giga 50 per appena 2 euro in più (contro i 7,99 euro dell’offerta appena menzionata). Nella tabella di comparazione che alleghiamo di seguito, potrete notare quanto Iliad Flash 100 sia molto più conveniente rispetto all’offerta del mercato attuale.

Iliad Flash 100 potrà essere attivata fino al prossimo 15 ottobre presso un Iliad Store, online su iliad.it e presso gli oltre mille Simbox distribuiti su tutto il territorio italiano.