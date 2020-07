Nonostante questa funzionalità sia offerta gratuitamente e non prevede, dunque, alcun costo aggiuntivo, la segreteria telefonica potrebbe non esserti utile o gradita e preferiresti disattivarla. Che tu stia utilizzando uno smartphone Android o un iPhone, la procedura per disattivare la segreteria telefonica di Iliad è sempre la stessa.

Dall’Area Clienti di Iliad non è ancora possibile disattivare la segreteria telefonica. Piuttosto, è possibile personalizzarla attivando o disattivando alcune opzioni. E’ possibile, per esempio, attivare/disattivare l’opzione visualizza il numero del chiamante, visualizza per ogni messaggio la data e l’orario della chiamata, proteggi l’accesso alla tua segreteria telefonica tramite un codice, ed è anche possibile personalizzare l’annuncio della segreteria telefonica.

Iliad, ecco una semplice guida per disattivare la segreteria telefonica

Per disattivare la segreteria telefonica occorre, piuttosto, digitare il codice ##002# dal dialer del telefono ed avviare la chiamata che ci consentirà di disattivare questo servizio, insieme al servizio Ti ho cercato. E’ anche possibile disattivare alcune opzioni della segreteria telefonica di Iliad. Nello specifico, occorre digitare i seguenti codici:

##21# per disattivare la segreteria per chiamate in arrivo;

per disattivare la segreteria per chiamate in arrivo; ##62# per disattivare la segreteria quando il telefono è spento o non raggiungibile;

per disattivare la segreteria quando il telefono è spento o non raggiungibile; ##61# per disattivare la segreteria quando chi viene chiamato non risponde;

per disattivare la segreteria quando chi viene chiamato non risponde; ##67# per disattivare la segreteria se si è impegnati in altre conversazioni.

Qualora si volesse attivare nuovamente la segreteria telefonica di Iliad, occorre invece digitare il codice **62*+393518995012#. Anche in questo caso, oltre alla segreteria telefonica, viene attivato nuovamente il servizio Ti ho cercato. Insomma, una procedura un po’ macchinosa ma comunque semplice da eseguire per tutti.