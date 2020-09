L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente lanciato delle nuove offerte che andranno ad aggiungersi a quelle già esistenti della gamma Creami.

Stiamo per la precisione parlando delle offerte denominate Creami Relax 20 e Creami Relax 20 Special. Scopriamo insieme tutti i dettagli e cosa offrono al mese.

PosteMobile ha lanciato due nuove offerte della gamma Creami

Le due offerte lanciate dall’operatore sono disponibili dallo scorso 14 settembre 2020 e fino al 31 ottobre 2020, salvo proroghe per tutti i nuovi clienti privati che le attivano in un ufficio postale. Partiamo subito dalla Creami Relax 20 che comprende credit illimitati per chiamate e SMS e 10 Giga al mese in 4G+ con velocità fino a 300 Mbps al prezzo di 8 euro al mese dal primo al terzo rinnovo, di 7 euro al mese dal quarto al sesto rinnovo e di 6 euro al mese dal settimo rinnovo.

Dopo un anno l’offerta si rinnova offrendo 20 Giga al mese invece dei 10 Giga inclusi di base. Il prezzo di questa offerta andrà a decrescere con il tempo e i Giga aumentano dopo un anno. A questa offerta l’operatore propone, in alternativa, la Creami Relax 20 Special che offre credit illimitati per chiamate e SMS e 20 Giga di traffico dati con un costo di 36 euro addebitati anticipatamente per i primi 6 mesi (dunque 6 euro al mese) e poi rinnovo mensile sempre a 6 euro al mese dal settimo rinnovo.

L’offerta è dunque identica alla precedente dopo la riduzione del prezzo e l’aumento del bundle, ma in questo caso i 20 Giga sono disponibili appunto sin da subito, e il prezzo è di 6 euro al mese, sebbene per i primi sei rinnovi occorra pagare il costo anticipato di 36 euro. Il costo di attivazione per i nuovi clienti è gratuito, ma occorrerà comunque sostenere il costo di una nuova SIM, pari a 15 euro. Il rinnovo delle due offerte avviene su credito residuo. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale dell’operatore.