Da quando Nokia è ufficialmente stata venduta ad HMD Global nel 2016, l’azienda è stata rivisitata sotto molti punti di vista. Molti dei suoi dispositivi sono smartphone inseriti nel programma Android One che eseguono software con aggiornamenti garantiti. Di recente la società ha annunciato un evento speciale il 22 settembre che promette di svelare un nuovo capitolo nella storia di Nokia.

Nokia: la svolta, inizia una nuova fase per l’azienda, evento speciale a fine mese

Juho Sarvikas, Chief Product Officer di HMD Global, ha twittato un invito che mostrava un incantevole cielo notturno illuminato. L’evento di martedì 22 settembre darà il via a un nuovo capitolo per Nokia. Ci sarà anche un ospite speciale ancora misterioso di cui non si sa nulla. Un hashtag sull’immagine promette che qualunque cosa sarà svelata è definito come #OnlyGadgetYouNeed. Quindi l’azienda annuncia questo nuovo dispositivo come qualcosa che tutti gli utenti vorrebbero.

Ufficializzato su Twitter un nuovo evento con ospiti, omaggi e tanti nuovi dispositivi

L’evento includerà omaggi, un ospite speciale e, naturalmente, alcuni nuovi telefoni Nokia. Uno degli smartphone è probabilmente il Nokia 8.3, che la società sembra divertirsi ad annunciare più volte. HMD Global ha recentemente raccolto 230 milioni di dollari in nuovi finanziamenti da aziende come Google e Qualcomm – forse alcuni di questi verranno utilizzati in questo nuovo evento? Lo scopriremo il 22 settembre. L’attesa nel frattempo si fa sentire per gli utenti fedeli all’azienda. Nokia ha lasciato intendere che questo evento sarà un evento imperdibile e pieno di interessanti novità che non lasceranno i suoi utenti indifferenti.