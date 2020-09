Euronics: elettronica al minimo storico sul nuovo volantino di settembre

Si sa che Euronics è da sempre uno dei vettori più attivi nel mondo delle vendite appartenenti all’ambito elettronico. In questo caso pare che l’azienda abbia rilasciato un volantino davvero interessante, il quale permette di risparmiare tanti soldi. Il tutto ovviamente acquistando in maniera diretta all’interno dei vari punti vendita sparsi sul territorio.

Tutti coloro che non volessero recarsi fisicamente all’interno degli Store di Euronics, possono però completare gli acquisti anche sul sito ufficiale. Questa è un’opportunità molto favorevole e soprattutto esclusiva, visto che nessun altra azienda del genere la fornisce al momento. La campagna promozionale dunque sarà disponibile su ogni punto vendita nel territorio nazionale, con le spedizioni a domicilio che risultano a pagamento.

Per avere a disposizione sul vostro smartphone tutte le offerte migliori da parte di Amazon, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Euronics: ecco le offerte migliori sul nuovo volantino di settembre

Euronics ha lanciato il suo nuovo volantino con tantissime offerte interessanti, le quali vanno ad impattare soprattutto sul mondo degli smartphone. Qui infatti è possibile trovare il nuovissimo Samsung Galaxy S20+ con un prezzo di 749 €, i quali risultano davvero un’occasione rispetto ai 1000 € ufficiali del prezzo di listino.

Non finisce però qui, visto che nel volantino Euronics sono presenti anche tanti altri prodotti come ad esempio Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Oppo A9 2020, LG K51s, Samsung Galaxy A21s, Oppo A72 e Oppo A5 2020. Per fornirvi una panoramica generale su tutti i prodotti in vendita, vi lasciamo il volantino proprio qui sotto con tutti i prezzi e le informazioni.