Come vi abbiamo dimostrato anche nel corso delle precedenti settimane, ci sono sempre grandi occasioni per tutti i clienti che hanno un piano di abbonamento attivo con Sky. La pay tv, oltre a garantire esclusive importanti in campo sportivo e calcistico, mette a disposizione anche delle rilevanti proposte commerciali.

Insieme alle offerte dedicate ai nuovi abbonati, in questo mese di settembre spiccano tre iniziative per chi è cliente da lungo tempo.

Sky, per gli abbonati di lungo corso ecco tre regali speciali

Il primo dono di Sky è legato al nuovo servizio Sky WiFi. Come risaputo, la piattaforma satellitare ha lanciato durante l’estate il suo operatore di telefonia per la Fibra ottica. Gli utenti con un piano di abbonamento attivo da almeno sei anni potranno quindi ricevere ben sei mesi a costo zero per la componente telefono.

Tra i servizi aggiuntivi messi a disposizione della compagnia risulta presente anche il decoder di nuova generazione Sky Q. Questo dispositivo è ora disponibile ad un costo più ribassato dal valore di 29 euro, rispetto al costo standard di listino di 99 euro. Tra i servizi garantiti da Sky Q è bene segnalare il 4K e la presenza di app da utilizzare direttamente via telecomando.

Per gli amanti di film e serie tv, la terza grande occasione è data dal nuovo pacchetto Intrattenimento Plus. Sky mette a disposizione di tutti i fedeli clienti la possibilità di attivare anche un piano di sottoscrizione a Netflix con un costo ridotto dal valore di 6,99 euro. La promozione è dedicata agli utenti con pacchetto Famiglia e Cinema.