Il 3 settembre di venticinque anni fa nasceva eBay, oggi una delle piattaforme di e-commerce più popolari ed utilizzate al mondo per vendere ed acquistare oggetti di ogni tipo. Per celebrare questo importante traguardo, eBay ha deciso di offrire ai suoi utenti una marea di prodotti in offerta ed un coupon per ricevere fino a 100 euro di sconto sui propri acquisti.

eBay, super offerte e codici sconto per festeggiare il 25° anniversario

Per festeggiare i venticinque anni di attività, eBay sta offrendo numerosi prodotti ad un prezzo scontato fino al -60% e la possibilità di ridurre ulteriormente il prezzo d’acquisto usufruendo di un codice sconto. Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone, di un tablet o di un computer, o qualsiasi altra cosa ti occorra, adesso è il momento perfetto per procedere con gli acquisti e concludere dei buoni affari.

Il tuo prossimo smartphone sarà un iPhone, o piuttosto opterai per uno smartphone Android? Xiaomi Redmi 9, Huawei P40 Lite, Samsung Galaxy S20 Plus sono solo alcuni dei tantissimi smartphone che potrai acquistare ad un prezzo scontato, ed applicando il codice PITSET205 potrai ottenere uno sconto aggiuntivo del 5% per un massimo di 100 euro detraibili.

Per quanto riguarda il codice sconto, è bene specificare che questo si può applicare su una spesa minima di 30 euro ed è valido solo con pagamenti effettuati con PayPal o Carta di debito/credito.

Tra i prodotti in sconto, anche console e videogiochi, laptop, hard-disk e altri prodotti di informatica, ma anche articoli di abbigliamento maschile e femminile, prodotti per la cura della persona e piccoli e grandi elettrodomestici. Per scoprire tutti i prodotti in sconto consigliamo di dare un’occhiata alla pagina dedicata. Intanto, auguriamo un buon shopping a tutti! E tanti auguri ad eBay!