Il canone Rai ed il bollo auto verranno davvero aboliti nel corso del 2020? una domanda che molti di voi hanno deciso di porci nel corso delle ultime settimane, sopratutto in seguito ad una notizia trapelata sul web proprio nel periodo del lockdown. Cosa c’è di vero?

La risposta la offriamo subito, assolutamente nulla, si tratta a tutti gli effetti di una fake news che può fare più male che bene, ma che non propone niente di vero o di più di ciò a cui dovreste effettivamente credere. Gli ideatori non hanno provato a truffarvi, hanno solo diffuso una notizia con l’obiettivo di indirizzare il traffico verso un determinato sito internet, con lo scopo di lucrare sulla visualizzazione di banner pubblicitari inseriti al suo interno. Maggiore era il traffico, maggiore era di conseguenza il guadagno per lo stesso.

Canone Rai e Bollo Auto: perché non possono essere aboliti?

Prima di diffondere una qualsiasi notizia letta sul web, ricordatevi sempre di verificare la fonte, controllate attentamente sui siti internet più autorevoli se è stata a sua volta riportata, in tal caso la potete considerare quasi vera, non in altre occasioni.

Le due imposte, quali sono Canone Rai e Bollo Auto, non possono essere abolite per un semplice motivo economico, al giorno d’oggi fruttano allo Stato Italiano oltre 7,5 miliardi di euro all’anno, di conseguenza risulta essere impossibile pensare, sopratutto dato il periodo che stiamo attraversando, di privarsene.

Sfortunatamente non sono previste riduzioni di tasse per la maggior parte di noi, almeno in tempi più o meno brevi.