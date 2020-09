Nella posizione attuale in cui si trovano le banche, queste possono procedere ad una chiusura unilaterale del vostro conto corrente. Molte fake news in giro raccontano di conti correnti chiusi all’improvviso, ma ciò non è così e dopo vedremo perché.

È importante dire che nel momento storico in cui ci troviamo oggi è di fondamentale importanza avere un IBAN dove possiamo ricevere denaro e fare tante altre cose di cui abbiamo bisogno nella vita di tutti i giorni. Il nuovo disegno di legge è stato fatto apposta per tutti quei correntisti che hanno bisogno di più tempo per poter agire con i loro conti correnti.