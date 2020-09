Microsoft ha alzato completamente il sipario sulle sue console next-gen, annunciandone la disponibilità ed i prezzi. Sia Xbox Series S che Xbox Series X saranno disponibili il prossimo 10 novembre e potranno essere pre-ordinate a partire dal 22 settembre.

Xbox Series X disponibile dal 10 novembre anche a rate con Xbox All Access

A proposito di Xbox Series X, Microsoft ha messo a punto un pacchetto molto interessante, ovvero Xbox All Access. Questo bundle include l’acquisto della nuova console, Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Live in ventiquattro rate mensili. Nello specifico, Xbox All Access prevede il pagamento di 24 rate mensili di 34,99 dollari ciascuna ed offrirà l’accesso anche a EA Play ed Xbox Game Pass Ultimate, per usufruire illimitatamente di un catalogo di oltre cento giochi di grande qualità.

Purtroppo, però, al momento del lancio il pacchetto Xbox All Access sarà disponibile solamente in dodici paesi (Australia, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Corea del Sud, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti), per poi arrivare in altri mercati nei mesi successivi. E’ dunque probabile che in Italia l’acquisto a rate di Xbox Series X comprensivo di Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Live giunga nel prossimo anno.

Insomma, non propriamente ideale per chi ha intenzione di acquistare la console sin dal day-One. In questo caso si dovrà essere disposti a pagarla a prezzo pieno sid da subito, ovvero 499 euro. Xbox Series S, all-digital e meno potente rispetto la sorella maggiore, avrà un costo di 299 euro.

Quale sarà la vostra scelta? Acquisterete Xbox Series X a novembre o preferite attendere qualche mese per capire se – effettivamente – il pacchetto Xbox All Access arriverà anche in Italia?