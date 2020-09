L’obiettivo di WindTre per l’estate era quello di accreditarsi agli occhi del grande pubblico dopo l’avvenuta unione primaverile tra i brand Wind e 3 Italia. La missione può dirsi riuscita, dato che l’operatore ha proposto una serie di numerose promozioni volte anche a contrastare l’avanza di altri operatori quali TIM, Vodafone e sopratutto Iliad.

Per il mese di settembre continua la strategia estiva. Per alcuni clienti, a tal proposito, sarà ancora possibile attivare l’iniziativa WindTre Go 70 Fire+.

WindTre e la promozione speciale contro Iliad con minuti e 70 Giga

La ricaricabile speciale di WindTre prevede un pacchetto di consumi composto da chiamate senza limiti verso tutte le utenze fisse e mobili, 200 SMS da inviare a chiunque e ben 70 Giga per la connessione internet. Il prezzo per il rinnovo della tariffa si attesta sulla quota di 6,99 euro ogni trenta giorni. A questo costo sarà necessario aggiungere soltanto 10 euro per i costi di attivazione della SIM.

La strategia commerciale di WindTre fa della Go 70 Fire+ una promozione Limited Edition. La tariffa pertanto sarà attivabile solo in alcuni centri della nazione, tra cui segnaliamo Bari, Venezia e Trieste. Inoltre, la promozione non potrà essere attivata attraverso i canali del sito ufficiale del gestore.

Per sottoscrivere WindTre Go 70 Fire+ gli utenti dovranno richiedere in store imprescindibilmente la portabilità del proprio numero da altro operatore. Per tale ragione la proposta di WindTre ha un target ben preciso. Oltre agli abbonati di TIM e di Vodafone, l’interesse è quello di attrarre tutti gli utenti Iliad, ho.mobile, Kena Mobile.