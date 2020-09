Con la nuova clock-face resa disponibile da Fitbit, potrai avere il livello di ossigeno nel sangue sempre sotto controllo ed accedere a questa importante informazione velocemente e comodamente dal tuo polso.

Fitbit: con la nuova clock face tieni sempre sotto controllo il tuo SpO2

Disponibile gratuitamente per gli utenti Fitbit che sono in possesso di un Fitbit Ionic o un Fitbit Versa (anche Versa Lite e Versa 2), la nuova clock-face SpO2 signature consiste in un quadrante che pone in primo piano i dati e le informazioni relative alla saturazione di ossigeno nel sangue, che sono così più facilmente e più rapidamente accessibili.

La saturazione di ossigeno nel sangue è un parametro molto importante ed influisce tanto sul sonno quanto sulla salute del cuore, dei polmoni e sulla quantità di energia a disposizione. In generale, questo indice si attesta intorno al 95-100%, mentre grandi variazioni potrebbero essere un segnale di disturbi respiratori durante il sonno.

La nuova clock-face, dunque, permette di tenere sotto controllo il livello medio notturno di saturazione di ossigeno nel sangue ed il livello medio della notte precedente, e ciò sarà molto utile per prevedere cambiamenti del proprio stato di benessere dovuti, per esempio, all’arrivo della febbre o del raffreddore.

Come già anticipato, il quadrante SpO2 signature può essere scaricato gratuitamente su Fitbit App Gallery dagli utenti in possesso di uno smartwatch Fitbit Ionic, Fitbit Versa, Fitbit Versa Lite e Fitbit Versa 2. L’azienda ha comunicato che nelle prossimo settimane ed entro fine settembre questa nuova clock-face sarà resa disponibile anche per i nuovi Fitbit Sense e Fitbit Versa 3.