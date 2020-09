Esselunga è impazzita e rilancia la sfida alle dirette rivali del settore con uno Speciale Multimediale inserito direttamente all’interno di un SottoCosto assolutamente incredibile. La campagna rappresenta il mix perfetto per l’utente che vuole spendere poco, godendo nel contempo di prodotti di altissima qualità.

Attiva in tutti i punti vendita sul territorio nazionale, la promozione può essere sfruttata solamente recandosi fisicamente in negozio, ricordiamo infatti che i clienti non potranno godere degli stessi prezzi sul sito ufficiale o altrove in Italia. Se vorranno acquistare un prodotto legato al SottoCosto, le scorte sono limitate e, anche se ancora valida la campagna, potrebbero essere terminate; in parallelo, nel caso in cui si volesse accedere ad un prodotto dello Speciale Multimediale, ricordiamo che sarà necessario esibire la carta fidaty.

Esselunga: volantino assoluto con alcuni dei migliori prezzi

I prezzi del volantino Esselunga sono in genere rivolti verso una porzione di utenti che non vuole spendere cifre particolarmente elevate, e nel contempo desidera godere di prestazioni più che adeguate. Partendo da questa concezione, ecco quindi arrivare sconti del calibro di Xiaomi Redmi 9A, Xiaomi Redmi 8, Xiaomi Redmi Note 9A, Samsung Galaxy A51, Huawei P30 Lite New Edition, Samsung Galaxy A20e o Samsung Galaxy A30s.

Chiaramente, tuttavia, un occhio viene buttato anche verso la fascia alta dello stesso settore, il top di gamma preso in considerazione è il Samsung Galaxy S20, un modello oggi acquistabile ad un prezzo bassissimo, soli 589 euro.