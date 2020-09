WindTre Go 50 Fire Plus è l’offerta dedicata a tutti i clienti del gestore francese Iliad che procedono con l’acquisto di una nuova SIM e il trasferimento del numero attraverso il sito ufficiale dell’operatore WindTre. La tariffa non richiede costi di attivazione e necessita di un costo di rinnovo di soli 6,99 euro al mese.

WindTre Go 50 Fire Plus: minuti, SMS e 50 GB di traffico dati a meno di 7,00 euro al mese!

La tariffa WindTre Go 50 Fire è una delle più convenienti. A soli 6,99 euro al mese, infatti, permette di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

I clienti Iliad che ne richiedono l’attivazione hanno la possibilità di ottenere gratuitamente l’app ufficiale WindTre che permette di ricaricare la SIM in qualsiasi momento, di conoscere lo stato della tariffa, e quindi i consumi effettuati.

L’attivazione dell’offerta WindTre Go 50 Fire Plus può essere effettuata online sostenendo una spesa iniziale di soli 16,99 euro di cui 10,00 euro necessari per l’acquisto della nuova SIM che sarà spedita dal gestore tramite corriere. I clienti non dovranno essere necessariamente presenti al momento della consegna poiché, grazie al servizio di video identificazione, WindTre offre la possibilità di completare l’attivazione in qualsiasi momento.

Il costo di rinnovo dell’offerta WindTre Go include anche alcuni servizi extra, tra i quali:

il servizio di segreteria telefonica

l’SMS di ricevuta di ritorno

il servizio Ti ho Cercato

Si ricorda che, in caso di esaurimento anticipato degli SMS previsti dalla promozione, il gestore applicherà i costi previsti dal piano tariffario e quindi addebiterà una spesa di 0,29 euro per ogni SMS inviato.