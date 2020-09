Il Back To School fa capolino tra le campagne promozionali di Unieuro, portando con sé ottimi sconti e prezzi bassi alla portata di ogni consumatore, sia nei punti vendita in Italia, che direttamente sul sito ufficiale aziendale.

L’aspetto più importante dell’intero volantino Unieuro riguarda la disponibilità sul territorio, gli interessati possono recarsi fisicamente in un qualsiasi negozio, oppure decidere di collegarsi all’e-commerce, richiedendo la consegna a domicilio. In questo secondo caso sarà necessario spendere almeno 49 euro per ottenerla gratuita, viceversa viene richiesto un piccolo plus (da non trascurare anche il possibile 5% di extra sconto su ogni acquisto).

Volantino Unieuro: gli sconti e le offerte da non perdere

Il volantino Unieuro pare non voler accontentare particolarmente gli utenti pronti a spendere cifre folli per l’acquisto di uno smartphone, strizzando l’occhio solamente a coloro che rientrano nella fascia media del mercato, o comunque entro i 500 euro di spesa complessiva.

Il modello maggiormente rappresentativo è il Samsung Galaxy Note 10 Lite, un terminale recente, dalle buone prestazioni complessive, in vendita a 449 euro. Le alternative sono rappresentate da dispositivi ancora più economici del suddetto, infatti sono tutti sotto i 369 euro, e riguardano Huawei P30 Lite, Oppo A91, Oppo A52, Motorola E6 Play, Huawei P40 Lite o il bellissimo Oppo Reno 2.

Se volete conoscere da vicino il volantino Unieuro, e scoprire anche tutte le altre offerte, legate a categorie merceologiche completamente differenti, collegatevi subito al sito ufficiale del rivenditore di elettronica.