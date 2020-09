Play Store e regali: solo oggi su Android 5 app a pagamento gratis

Ci sono tanti aspetti che rendono ad oggi Android il sistema operativo più versatile e soprattutto più utilizzato in giro per il mondo. Il robottino verde infatti si presta a qualsiasi evenienza presentata dagli utenti, i quali sono diventati ormai esperti di tale piattaforma. Basti pensare che, talmente che risulta estesa, questa racchiude oltre 2 miliardi di utenti in giro per il mondo. Ultimamente anche Microsoft e Windows sono stati superati in termini di numeri e questo è abbastanza indicativo rispetto alla crescita di Android.

Tornando alla versatilità, si può tranquillamente dire che il sistema operativo di Google risulta adattabile ad ogni forma di abitudine. Sono presenti infatti tante funzioni che possono essere modificate ad immagine e somiglianza dell’utente, magari anche per consentirne un adattamento in seguito ad un’eventuale provenienza da una piattaforma diversa. L’asso nella manica è poi il Play Store, spazio dedicato a tutti i contenuti tra app e giochi. Questi possono essere a pagamento e gratis, anche se spesso le offerte risultano davvero vantaggiosa. Oggi ad esempio ci sono vari titoli offerti in maniera totalmente gratuita.

Android, solo per oggi potete scaricare questi titoli a pagamento in maniera totalmente gratuita

Tutti gli utenti che aspettavano una promozione sul Play Store, oggi saranno certamente felici. Android regala queste applicazioni gratis ma solo per poco tempo.