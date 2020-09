Sono molti gli utenti che scelgono anche in questi giorni di abbonarsi ad Iliad. Il provider francese è oramai una realtà consolidata nel mercato della telefonia italiana, grazie alle sue offerte low cost che garantiscono allo stesso tempo anche ampia convenienza per quanto concerne le soglie di consumo.

Iliad, nessun cambio di tariffa possibile: questa mancanza è ancora presente

Proprio le promozioni a basso prezzo nascondono però un’anomalia davvero singolare per gli utenti. Chi sceglie di attivare una nuova SIM con il gestore francese deve far fronte ad una criticità non trascurabile: ancora oggi infatti non è disponibile il servizio per il cambio della propria tariffa.

Le disposizioni per chi sceglie di attivare un piano d’abbonamento con Iliad sono molto chiare: per la compagnia transalpina vi deve essere una corrispondenza univoca tra profilo tariffario e ricaricabile. Ciò significa che una volta attivata una promozione, sia essa la Giga 40 o la Giga 50 non vi è più possibilità di modifica per il piano.

La mancanza del servizio di cambio tariffa impatta in maniera particolare su una precisa categoria di pubblico. A denunciare l’assenza di tale possibilità sono infatti i clienti che in passato hanno attivare le promozioni Giga 30 e Giga 40 e che ora desiderano passare a Giga 50.

Tutti i clienti Iliad che desiderano procedere con l’attivazione della Giga 50 devono effettuare una particolare operazione: attivare una nuova SIM con un nuovo numero di telefono. Solo in questo modo, in attesa di novità prossime da parte dell’operatore, è possibile modificare il proprio piano tariffario.