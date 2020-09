Una delle più grandi peculiarità di WhatsApp è certamente quella di aggiornarsi spesso e soprattutto con novità molto interessanti. In questo modo il colosso non fa che tenere alla larga la concorrenza e soprattutto incrementare il numero di utenti dalla sua parte.

Soprattutto nell’ultimo periodo, nel quale Telegram sta crescendo a dismisura, lanciare novità di alto livello è fondamentale. I progressi sono stati davvero interessanti e in molti hanno potuto apprendere il tutto in anticipo grazie alla presenza dell’app in versione beta. Questa, che adesso vede l’arrivo della versione 2.20.199.8, porta una novità agli occhi del pubblico che in realtà era stata già avvistata tempo addietro: la modalità vacanza.

WhatsApp: il nuovo aggiornamento mostrato nella beta riporta a galla la modalità vacanza

Gli utenti WhatsApp ben presto potranno approfittare di nuovo della cosiddetta modalità vacanza, la quale vedrà una novità. In questo caso infatti è possibile con la stessa avere a disposizione le chat nella scheda in archivio anche all’arrivo di un nuovo messaggio o magari di una semplice notifica.

Con l’aggiornamento alla nuova versione l’app beta mostra una nuova sezione in cui sarà possibile gestire le varie peculiarità che offre la modalità vacanza. Quando la feature verrà lanciata in maniera ufficiale sull’app in versione stabile, almeno secondo quanto vociferato, le chat archiviate saranno spostare in alto alla lista delle chat. Nello spazio dedicato sarà disponibile un nuovo tasto detto “Notifications” e sarà proprio qui che gli utenti potranno organizzare le varie modalità di reazione della nuova mode.