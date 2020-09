Siamo ancora in attesa di una comunicazione ufficiale da parte del colosso di Cupertino in merito alla data di presentazione dei suoi nuovi dispositivi. Nonostante ciò le indiscrezioni fino ad ora diffuse in rete ci permettono di ipotizzare che il lancio della maggior parte dei device Apple avverrà tra il mese di settembre e ottobre 2020. Tra i dispositivi in arrivo quelli che hanno attirato maggiormente l’attenzione sono senza alcun dubbio i vari modelli di iPhone 12, ma non solo. Apple Watch 6, date le caratteristiche previste, sta suscitando non poca curiosità, così come i nuovi modelli di iPad. Questi non saranno gli unici device presentati da Apple, si prevede infatti il lancio di ben tre nuovi versioni di AirPods.

Apple: in arrivo AirPods 3, AirPods Studio e AirPods Pro Lite!

Stando alle ultime notizie, il colosso di Cupertino procederà con il lancio degli AirPods 3 e degli AirPods Pro Lite ma il leaker Jon Prosser si espone al riguardo sostenendo che Apple potrebbe presentare anche un’altra variante, cioè gli AirPods Studio.

Il lancio delle cuffie AirPods Studio, in realtà, non è certo. In base alle informazioni trapelate dalla tesi di Prosser sappiamo che potrebbero essere delle cuffie over-ear di ottima qualità, il cui costo dovrebbe ammontare a circa 349 dollari, ma non sono noti particolari dettagli.

Si dimostrano sicuramente più attendibili le notizie in merito alla presentazione degli AirPods 3, caratterizzati da particolari novità volte ad apportare migliorie e introdurre nuove funzioni; e degli AirPods Pro Lite, i quali dovrebbero distinguersi per il costo economico, che dovrebbe non superare i 200 euro.