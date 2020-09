Secondo le ultime notizie, sarebbe in arrivo un nuovo aggiornamento software per le ultime Samsung Galaxy Buds Live. Il pacchetto sarà contraddistinto dal codice R180XXU0ATH2 e peserà all’incirca 2 MB.

Un peso non sostanzioso abbastanza per presentare delle novità del tutto sconosciute, ma comunque importante per apportare delle modifiche, migliorie alla stabilità del sistema. Scopriamo insieme qualche anticipazione.

Samsung Galaxy Buds Live stanno per ricevere un nuovo aggiornamento

Non sembra dunque ancora arrivato il momento per l’atteso aggiornamento migliorativo della qualità audio. Le Samsung Galaxy Buds Live infatti, pur non lasciando nulla a desiderare dal punto di vista della pura qualità sonora, sembrano lacunari sotto l’aspetto dell’Active Noise Cancelling, talvolta non perfetto.

In ogni caso, un aggiornamento leggero che migliora la stabilità è sempre bene accetto. Se siete tra i possessori di questo paio di auricolari wireless dovreste ricevere a breve (o aver già ricevuto) l’aggiornamento. Potete comunque verificarne manualmente la presenza tramite la sezione dedicata all’interno dell’app Galaxy Wearable.

Vi ricordo che le nuove cuffie wireless del colosso sud coreano sono state realizzate in collaborazione con AKG, azienda specializzata nel settore che da anni collabora con Samsung nella realizzazione dei propri auricolari ufficiali. Rispetto alle Galaxy Buds+ abbiamo uno speaker dalle dimensioni di 12 mm con un’attenzione particolare sui bassi in modo da rendere l’ascolto sempre al top e in grado di accontentare gli ascoltatori più attenti ed esigenti.