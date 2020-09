CoopVoce: la nuova ChiamaTutti di settembre costa meno di 10 euro

La lotta prosegue tra i vari gestori di telefonia mobile che ogni giorno provano a dire la loro in Italia. Sono molte le case telefoniche che si occupano dunque di produrre nuove offerte che invitino gli utenti a cambiare gestore per scegliere qualcosa di più vantaggioso, proprio come sta facendo CoopVoce.

Con cadenza ormai quasi mensile, il provider che opera nella cerchia dei gestori virtuali starebbe lanciando nuove soluzioni mobili. Queste sono la dimostrazione che anche un’azienda confinata ai margini del panorama telefonico può risalire e dire la sua. Come in molti ben sanno infatti CoopVoce non navigava in acque molto calme visto che i contenuti delle sue offerte non erano poi così congeniali ai desideri degli utenti. In seguito però il cambio di strategia ha portato ad una crescita inattesa che ad oggi è una delle più costanti.

CoopVoce: la nuova ChiamaTutti TOP 20 continua la sua corsa anche a settembre

Gli utenti che stanno cercando una promo di alto livello possono rifarsi a quello che offre CoopVoce direttamente sul suo sito ufficiale. Infatti la ChiamaTutti TOP 20 in queste settimane ha riscosso un gran successo, soprattutto alla luce del prezzo mensile.

La promo include al suo interno minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti. 20 giga di traffico dati in 4G ogni mese. Il tutto è possibile per soli 8 euro al mese per sempre. Questa soluzione prolunga così la sua corsa anche per i primi giorni di settembre e resta disponibile per coloro che sono già utenti CoopVoce oltre che per i nuovi clienti.