Dopo l’evento CDL Champs, Call Of Duty League ha pubblicato una gif congratulandosi con Dallas Empire per la vittoria. I fan, però, hanno subito notato un particolare sulla mappa che sembra essere una nuova aggiunta. Il prossimo aggiornamento della stagione di Call Of Duty: Warzone, infatti, potrebbe includere una grande aggiunta che riguarda le stazioni della metropolitana.

La stagione in corso ha aggiunto un treno che circonda la mappa. Esso consente attualmente ai giocatori di salire a bordo del treno e trovare diverso bottino, oltre a fornire un’ambientazione divertente per le battaglie. Tuttavia, Infinity Ward afferma che ci sono ulteriori piani per il treno.

Call Of Duty: Warzone, la prossima stagione è vicina ?

Se la metropolitana sarà un’aggiunta alla sesta stagione, possiamo aspettarci di vederla tra un mese circa, quando è probabile che la nuova stagione inizi. Resta da vedere cosa potrebbero aggiungere dal punto di vista del gameplay. Call of Duty: Warzone ha appena ricevuto il suo aggiornamento di metà stagione che include i giochi dell’estate, con una nuova modalità di gioco e un nuovo evento che durerà fino al 7 settembre.

In notizie non legate a Warzone COD, Activision ha annunciato ufficialmente che pubblicherà nel 2020 una nuova avventura di Call of Duty: Black Ops intitolata Cold War. La rivelazione è avvenuta direttamente all’interno di Warzone stesso, con il trailer ufficiale svelato una settimana dopo. Quali nuove armi verranno rilasciate per Call of Duty: Modern Warfare e Warzone con l’arrivo, il 13 novembre, di Black Ops: Cold War ? È probabile che vedremo il fucile AA-12, uno dei fucili più potenti della gamma MW.