In occasione dell’IFA di Berlino, TCL ha presentato una serie di nuovi prodotti, tra cui due tablet, degli auricolari true-wireless e uno smartwatch.

TCL 10 TAB MAX

Partiamo proprio dai tablet. TCL 10 TAB MAX sfoggia un ampio schermo da 10,36 pollici con risoluzione 2000 x 1200 pixel e cornici ridotte per un’esperienza più immersiva. Viene fornito anche con un pennino. Tra le funzionalità menzionate, quella di Eye Protection, per proteggere la vista. A tal proposito il dispositivo è anche dotato di un sensore che rileva se lo schermo è a meno di 25 cm dagli occhi. Presente la Kids Mode, che permette ai genitori di controllare i contenuti scaricati e le attività in Rete dei bambini. TCL 10 TAB MAX è dotato di una grande batteria da 8.000 mAh, Google Assistant built-in e supporta anche la funzione di Multi-screen collaboration. Sarà disponibile nei prossimi mesi a partire da 249 euro per il modello WiFi.

TCL 10 TAB MID

Il secondo tablet è TCL 10 TAB MID, con cornici più ampie e schermo più piccolo rispetto l’altro modello. E’ alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 665, supportato da 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD. La batteria è da 5.500 mAh mentre il prezzo di listino sarà di 229 euro.

TLC ha anche presentato la sua nuova tecnologia TCL NXTPAPER, che si concentra maggiormente sulla protezione della vista. Questa tecnologia promette il 25% in più di contrasto rispetto a uno schermo tradizionale ed il 65% in meno di consumo rispetto ad un pannello LCD standard. Questa tecnologia sarà disponibile per l’uso commerciale nei prossimi mesi.

TCL MOVETIME FAMILY WATCH

L’azienda ha poi presentato uno smartwatch pensato per l’intera famiglia, e più in particolare per un pubblico più anziano: TCL MOVETIME FAMILY WATCH. Questo dispositivo offre il monitoraggio della frequenza cardiaca, chiamate in viva-voce e rilevamento delle cadute. Se l’orologio rileva una caduta, entro i 60 secondi successivi vengono informati i contatti di emergenza. E’ anche disponibile una funzionalità per impostare promemoria per farmaci ed altre attività. Il dispositivo verrà lanciato questo autunno in Nord America e in Europa al prezzo di 229 euro.

TCL MOVE AUDIO S200

Infine, ma non meno importante, gli auricolari true-wireless TCL MOVE AUDIO S200. Presentano un design piuttosto simile a quello degli AirPod, sono dotati di 4 microfoni e funzione di cancellazione del rumore per chiamate chiare. Supportano il touch-control per rispondere alle chiamate o controllare la riproduzione musicale ed il volume, e la batteria garantisce fino a 3,5 ore di riproduzione musicale. Gli auricolari saranno venduti al prezzo di 99 euro ed arriveranno sul mercato entro fine mese.