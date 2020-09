L’aggiornamento 1.0 di PUBG Mobile introdurrà il tanto atteso Erangel 2.0 ed arriverà su smartphone l’8 settembre. L’aggiornamento porterà anche la grafica Ultra HD, insieme al supporto a 90 fps per i dispositivi di fascia alta. Ciò che la maggior parte dei giocatori non sa, tuttavia, è che l’imminente aggiornamento 1.0 rilascerà anche il Payload 2.0.

La versione migliorata della vecchia modalità di gioco Payload avrà fantastiche funzionalità come UAV, radar, veicoli armati, elicotteri e molto altro. PUBG Mobile Payload 2.0 introdurrà finalmente nel gioco elicotteri armati. Se giochi l’attuale modalità di gioco Payload, troverai un elicottero standard a Erangel. Tuttavia, in Payload 2.0, ci sarà anche un elicottero armato che si genera in una posizione specifica sulla mappa. I giocatori possono usare l’elicottero armato per sparare missili ai loro nemici.

PUBG Mobile: scopriamo insieme il Payload 2.0

La modalità di gioco avrà anche veicoli armati che possono sparare proiettili attraverso la torretta sulla parte superiore del veicolo. Payload 2.0 introdurrà un nuovo oggetto nel bottino di PUBG Mobile chiamato Anti bomb Suit. La tuta ti proteggerà da enormi esplosioni. La tuta anti-bomba può caricare un’esplosione e persino prendere più proiettili, il che può essere molto utile.

Sorprendentemente, Payload 2.0 introdurrà il Portable Radar nel gioco. Puoi portare questo radar con te e usarlo per rilevare qualsiasi veicolo in movimento nel suo raggio d’azione. In questo modo, puoi sempre essere un passo avanti ai tuoi nemici. Come i bunker segreti in Call of Duty Mobile, PUBG Mobile introdurrà Safe Rooms nella modalità di gioco Payload 2.0. I giocatori possono entrare in una stanza sicura aprendone la porta usando il lanciagranate.

I giocatori di Call of Duty Mobile possono già utilizzare UAV. Tuttavia, questa sarà la prima volta che vedremo missili predatori UAV in PUBG Mobile. Sotto Payload 2.0, i giocatori possono controllare l’UAV per lanciare missili predatori in una particolare posizione. È interessante notare che puoi sparare un missile usando il lanciatore e quindi cambiare la direzione del missile usando il laser. Supponiamo che tu voglia sparare il missile a un veicolo in movimento, quindi devi continuare a muovere il laser insieme al veicolo e il razzo seguirà il laser.