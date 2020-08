OnePlus mantiene il suo motto ‘Never Settle’ proponendo continuamente ottimi prodotti, aggiornamenti e servizi. Di recente, la società ha lanciato sul mercato OnePlus Nord di fascia media che è già dotato di connettività 5G. Anche gli aggiornamenti per il device e altri modelli sono stati lanciati di recente e abbiamo persino appreso che un nuovo smartphone con marchio Nord arriverà entro la fine dell’anno.

Ci sono altre buone notizie per i giocatori; il team di OnePlus ha collaborato con il team di sviluppo di PUBG Mobile per offrire una straordinaria esperienza di gioco a 90 FPS. Questa partnership porterà la prima esperienza di gioco di PUBG Mobile a 90 FPS in assoluto. È il primo per la community di PUBG Mobile e sappiamo che sarà un successo.

OnePlus, prova la nuova esperienza su PUBG Mobile

Dunque, se hai uno smartphone OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T o qualsiasi OnePlus 8, puoi approfittare di questa esperienza speciale. L’accesso esclusivo al gioco sarà aperto dal 6 agosto fino a settembre. È un’offerta esclusiva per i possessori di telefoni OnePlus in tutto il mondo. Sfortunatamente, quelli in Corea del Sud, Giappone e Cina continentale non saranno in grado di accedervi.

Il CEO e fondatore della società, Pete Lau, ha dichiarato: ‘la società è molto vicino alla nostra comunità di appassionati di tecnologia, quindi sappiamo che i giocatori mobili sono alla ricerca di un’esperienza più coinvolgente e fluida. Questo è esattamente ciò che stiamo offrendo con questa esclusiva esperienza a 90 FPS con PUBG MOBILE, uno dei giochi per dispositivi mobili più scaricati al mondo ‘.

L’esperienza, purtroppo, è limitata per un solo mese. Immaginiamo che nel prossimo futuro saranno offerti anche altri giochi in 90 FPS.