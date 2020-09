Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos e tanti altri imprenditori fanno parte della lista “Uomini più ricchi al mondo” anche se in questo periodo l’uomo più ricco è il fondatore di Amazon, Jeff Bezos con 202 miliardi di dollari. Una ricchezza che con la pandemia è raddoppiata.

In rete non si fa altro che parlare di Elon Musk e Mark Zuckerberg i due imprenditori che fanno parte di questa lista perché il co-fondatore della Tesla è riuscito a superare il fondatore di Facebook in classifica. Ecco maggiori dettagli.

Elon Musk supera Zuckerberg nella classifica degli uomini più ricchi al mondo

Adesso l’imprenditore canadese si trova al terzo posta nella classifica degli uomini più ricchi al mondo perché nel giorno dell’avvio del frazionamento azionario Tesla, i titoli salgono di oltre l’8,7% a Wall Street. Ad oggi, Musk conta 111,3 miliardi di dollari contro i 110,5 miliardi di Zuckerberg. Ma chi è Elon Musk?

Ecco chi è l’imprenditore canadese

Musk nasce in Sudafrica nel 1971, a Pretoria, da una madre dietologa e modella canadese, e un padre ingegnere elettromeccanico, pilota e navigatore sudafricano, possessore di una miniera di smeraldi in Zambia. Già all’età di 10 anni si appassiona alla programmazione che impara da solo e a 12 anni vende il codice da lui creato di un videogioco scritto in BASIC.

Nel 1999 investe per cofondare X.com, una compagnia via email, che un anno dopo diventa Paypal. Quando questa viene acquistata da Ebay, Musk diventa uno degli imprenditori più famosi in tutto il mondo. Nel 2003, invece, aiuta fondare Tesla diventando CEO e product architect.

Elon Musk è inoltre conosciuto per essere presidente del consiglio di amministrazione di SolarCity, sviluppatore del progetto sistema futuristico Hyperloop, fondatore di una compagnia di ricerca dell’intelligenza artificiale OpenAI, co-fondatore di una startup di neurotecnologie che si incentra sullo sviluppo di interfacce neurali Neuralink e, infine, fondatore di The Boring Company, un’azienda di infrastrutture e di costruzione di tunnel.