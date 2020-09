Nel mese di aprile, Nubia ha presentato quello che ancora oggi è uno degli smartphone più potenti al mondo. Stiamo parlando di RedMagic 5G, un dispositivo pensato principalmente per i gamers, ma che si rivolge a chiunque voglia possedere uno smartphone campione nelle prestazioni, a prescindere dal tipo di utilizzo che se ne fa.

Nubia RedMagic 5G, infatti, implementa le più recenti tecnologie ed offre una serie di funzionalità aggiuntive che non è possibile trovare sugli smartphone tradizionali.

Nubia RedMagic 5G si è aggiudicato molti titoli. Primo tra tutti, quello di essere il primo smartphone dotato di uno schermo con frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Le animazioni sono “lisce” e cristalline: qualsiasi cosa tu faccia ti garantirà sempre una user experience fluida e totalmente appagante. Ed è adesso disponibile ad un prezzo ridotto di dieci euro rispetto all’iniziale prezzo di listino.

Nubia RedMagic 5S, il meglio della tecnologia al prezzo più conveniente

Ma passiamo all’annuncio di oggi. Nubia, infatti, ha finalmente dato il via alla vendita globale di RedMagic 5S. Questo smartphone implementa il meglio della tecnologia attuale ad un prezzo più conveniente rispetto a quello di tanti altri dispositivi presenti sul mercato, alcuni dei quali offrono addirittura meno, ma ad un prezzo più alto.

RedMagic 5S è destinato ad essere uno degli smartphone più cool dell’anno, sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista delle funzionalità. Conserva un aspetto molto particolare, sicuramente fuori dal comune e ben lontano da ciò che si è visto finora, con smartphone quasi totalmente appiattiti su di un unico design. E’ un dispositivo che non passa inosservato, con un aspetto strong ed un motivo ad X sulla scocca posteriore. La colorazione più interessante è sicuramente Pulse, che mischia il blu al rosso, ma anche ICE Ag è molto bella.

Anche questo, proprio come il fratello maggiore, usa la tecnologia a 144 Hz, attualmente la più veloce sul mercato. Nello specifico, Nubia RedMagic 5S sfoggia uno schermo eSport AMOLED da 6,65 pollici che riesce a dare il meglio di sé in qualsiasi situazione d’utilizzo. Che sia per giocare, per guardare video in alta risoluzione o per consultare le pagine Web, questo smartphone regala immagini ed animazioni fluide, chiare ed estremamente dettagliate in qualsiasi momento.

Per poter realmente capire la potenza dei 144 Hz occorre provarla in prima persona. E per sfruttarla al meglio, consigliamo di provare alcuni dei titoli che attualmente supportano questo standard, perché non tutti lo fanno. Tra questi citiamo Real Racing 3, Dead Trigger 2, Bullet Force, Into the Dead, Subway Surfer e Trials Frontier. Ovviamente, questo elenco sarà destinato a crescere nei prossimi mesi, man mano che gli sviluppatori cominceranno a rendere le loro app ed i loro giochi compatibili con questa tecnologia.

Come se non bastasse, Nubia RedMagic 5S dispone della funzione Touch Choreographer che adatta automaticamente il frame rate, così che le immagini possano sempre essere fluide. Vuoi giocare con le impostazioni settate al massimo? Sugli smartphone tradizioni, questa scelta potrebbe compromettere la tua esperienza generale e surriscaldare il dispositivo. Su Nubia RedMagic 5S, invece, niente di tutto questo accadrà.

Questo smartphone, infatti, è dotato del sistema di raffreddamento più innovativo e potente del mercato, implementando un tubo di raffreddamento a liquido a forma di L, materiali nano termici di grado aerospaziale, sensori di temperatura smart, incremento della ventilazione del 4,3% per la ventola turbo ed è il primo smartphone al mondo ad utilizzare l’argento per la sua natura altamente conduttiva. In aggiunta, l’accessorio Ice Dock fa sì che niente al mondo possa provocare il surriscaldamento del dispositivo e permette di attivare la modalità GPU Booster, per prestazioni avanzate.

Nubia RedMagic 5S, tanta potenza e features esclusive per i gamers

Le prestazioni mostruose di Nubia RedMagic 5S sono garantite dal potente processore Qualcomm Snapdragon 865, supportato da fino a 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interna. Il tutto, insieme al modem 5G offre un’esperienza di utilizzo incredibilmente fluida.

Ciò che i gamers più accaniti apprezzeranno sono sicuramente i due due tasti trigger personalizzabili che aggiungono nuovi pulsanti di gioco e migliorano le performance in gioco. Un esempio? In Call of Duty Mobile possiamo sostituire il comando Mira con il tasto L e il comando Spara con il tasto R. Così facendo, godiamo di una visuale più ampia (non occorre utilizzare i tasti virtuali sul display) e siamo più veloci ed agili.

Questi, combinati ad un touch sampling rate di 320 Hz, assicurano azioni molto più rapide rispetto a quando si gioca interagendo con lo schermo. In altre parole, se stai giocando a Call of Duty, riuscirai ad uccidere i tuoi nemici molto più in fretta e avere molte più probabilità di vittoria.

Non manca il Game Space, un’altra feature esclusiva dedicata ai gamers. Questa funge sia come libreria, organizzando tutti i titoli installati sullo smartphone, che come area dalla quale modificare alcune impostazioni e monitorare le prestazioni dello smartphone durante le sessioni di gioco. E’ possibile, per esempio, stabilire le impostazioni della ventola e del refresh rate.

Tra le altre caratteristiche, citiamo la presenza di un comparto audio di alta qualità e 4D Shock; tripla fotocamera esterna con sensore principale Sony; ed una super batteria con ricarica rapida a 18 W. Il dispositivo supporta anche la ricarica rapida a 55 W ma il caricabatterie non è incluso nella confezione e dovrà essere acquistato separatamente.

Nubia RedMagic 5S è un ottimo smartphone in rapporto qualità-prezzo. Come già ripetuto, offre il meglio della tecnologia ad un prezzo davvero competitivo ed è certamente assai più innovativo rispetto a molti altri smartphone che occupano la sua stessa fascia di prezzo.

Nubia RedMagic 5S è disponibile alla vendita sul sito ufficiale a partire da oggi al prezzo di 579 euro per la versione Sonic Silver con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna; e al prezzo di 649 euro per la versione Pulse con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interna.