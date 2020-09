Le auto volanti stanno, lentamente ma inesorabilmente, diventando una realtà con cui dovremo imparare a relazionarci. A fare un ulteriore passo in avanti verso la diffusione di questo rivoluzionario mezzo di trasporto la società giapponese SkyDrive.

La compagnia si occupa da tempo dello sviluppo di tecnologie per la mobilita aerea in territorio urbano; il 25 agosto, è riuscita a superare il primo test drive con il modello SD-03, un veicolo volante con pilota. Il test ha avuto luogo presso uno dei propali campi prova del Giappone il Toyota Test Field, per una durata complessiva di 4 minuti. Benché possano sembrare pochi, questo semplice primo passo potrebbe avere un impatto davvero incredibile sui mezzi di trasporto del futuro.

Auto volanti: caratteristiche e distribuzione

Il modello SD-03 si presenta come delle dimensioni di due automobili parcheggiate, e il veicolo con partenza e atteggio verticale più piccolo a mondo; monta ben 8 motori che conferiscono la massima sicurezza anche in caso di emergenze. A parlare delle aspettative di SkyDrive Tomohiro Fukuzawa, CEO della compagnia:” Il nostro obiettivo è realizzare una società in cui le auto volanti possano essere un mezzo di trasporto accessibile a tutti, garantendo sicurezza e comodità alle perone“.

L’obiettivo ultimo della compagnia è quello di creare un mondo in cui i veicoli volanti siano un mezzo alla portata di tutti, contrariamente a quanto succedo oggi con i Jet. Per riuscirci sicuramente dovranno lavorare molto ma, intanto, il primo passo sarebbe, come auspicato, mettere in commercio il primo modello di auto volante biposto, entro il 2023.