Nel corso dell’estate siamo intervenuti a piangere riprese sul capitolo degli aumenti dei costi avvenuti in casa WindTre. Per la prima volta, dal momento della sua nascita lo scorso mese di marzo, il gestore ha deciso di cambiare unilateralmente una tariffa per i suoi abbonati. A partire dal mese di luglio, gli utenti con la promozione MIA Special Edition sono chiamati ad una spesa extra.

In vista dell’autunno ci sono altre novità su questo fronte. In scia alle decisioni già prese da TIM e da Vodafone, WindTre interviene anche sulle cosiddette tariffe a consumo. Per molti abbonati a breve sarà previsto un costo extra dal valore di 4 euro per traffico in telefonate, SMS ed internet.

WindTre, dall’autunno per questi clienti ci sono 4 euro in più da pagare

Chi pagherà 4 euro in più al mese potrà effettuare consumi con questo schema. Le telefonate saranno disponibili in Italia verso fissi e mobile al prezzo di 0,29 centesimi al minuto. Stessa tariffa anche per gli SMS verso numeri mobili. Per la navigazione internet lo scatto sarà di 0,99 euro ad ogni Giga di consumo. Lo scatto per internet avverrà solo in caso di reale utilizzo. Con il piano tariffario da 4 euro i clienti avranno incluso hotspot personale per la connessione di rete, SMS solidali e segreteria telefonica.

Il cambiamento dei costi diventerà effettivo a partire dal prossimo 23 Settembre. Proprio in queste ore il provider sta comunicando a tutti gli interessati la prossima modifica sui costi. Sino al 22 Settembre, i clienti potranno evitare la rimodulazione chiudendo il profilo tariffario senza pagare le classiche penali.