Samsung è un brand attivo in molti settori oltre i più conosciuti come smartphone, PC e Smart TV. L’azienda coreana è anche un produttore di componenti elettroniche presenti all’interno dei propri device ma utilizzate anche da tante aziende clienti.

In queste ore, il gigante tech ha svelato una nuova tipologia di memoria RAM realizzata con un processo produttivo innovativo. Samsung ha utilizzato al tecnologia EUV, un acronimo per Extreme Ultraviolet Lithography. Questa soluzione sfrutta l’utilizzo di laser e componenti chimiche altamente sensibili per incidere il silicio.

Grazie a questa soluzione innovativa, è possibile realizzare chip più performanti ma al tempo stesso più piccoli. Secondo quanto riportato da Engadget, il chipmaker ha dato il via alla produzione delle nuove memoria RAM LPDDR5 da 16GB. Il notevole passo avanti nella realizzazione delle memorie RAM fornirà un vantaggio competitivo non indifferente a Samsung rispetto ai competitor.

Samsung ha rivoluzionato il processo produttivo delle memorie RAM

Per quanto riguarda le prestazioni, si parla di un incremento del 16% nella larghezza di banda rispetto alle RAM da 12GB. Il nuoco chip può raggiungere i 6.4Gbps con una dimensione inferiore del 30% rispetto alla generazione precedente. Grazie alla miniaturizzazione dell’hardware, è possibile recuperare spazio da utilizzare per altre componenti. Per esempio, sarà possibile inserire batterie più grandi per migliorare l’autonomia degli smartphone.

Al momento sembra che il produttore sia intenzionato ad utilizzare queste nuove RAM solo sui device premium del gruppo. Tuttavia, in un futuro non troppo lontano, Samsung spera di porter fornire i chip anche al settore Automotive per i sistemi di infotainment delle vetture connesse.