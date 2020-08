L’operatore Tim Italia ha deciso di creare un nuovo spot pubblicitario, in onda da ieri 28 agosto 2020 per celebrare la ripresa Italiana post coronavirus. Le note sonore in sottofondo sono della grandissima Mina.

Un direttore d’orchestra dà il la e apre il sipario su alcuni luoghi iconici italiani che entrano in scena al ritmo delle note di Brava di Mina. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim celebra la ripresa post covid con un nuovo spot sulle note di Mina

Un vero e proprio omaggio all’Italia e al cuore pulsante del nostro Paese che continua a battere. Lo spot si chiude con la statua di Dante che indica la bandiera italiana che si tende al vento sull’acuto di Brava. L’operatore in questione non ha mai smesso di fornire il proprio supporto nella trasformazione digitale del Paese, grazie al continuo impegno delle proprie persone, allo sviluppo della rete di nuova generazione fissa e mobile e alla realizzazione di innovative soluzioni tecnologiche e servizi digitali.

Lo spot da 60 e 30 secondi, ideato da Luca Josi Responsabile Divisione Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di TIM, prevede una pianificazione tv sulle principali emittenti, sul circuito cinema e sul digital. Si tratta, come anticipato precedentemente, di un omaggio che l’operatore ha voluto fare all’Italia e anche a noi italiani, che nonostante tutto siamo stati quasi capaci di sconfiggere un virus che, ha messo in ginocchio tutto il mondo.

