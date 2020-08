L’estate ha portato ad importanti risultati per TIM. In campo commerciale, l’operatore di telefonia nazionale ha scelto di adottare una strategia molto aggressiva per contrastare la rivalità dei principali operatori come WindTre, Vodafone e Iliad.

TIM e l’offerta rinnovata con nuove soglie di consumo per i giovani

Settore strategico per TIM è quello del pubblico di giovani e ragazzi. Dopo il lancio da parte di WindTre della sua offerta Young, TIM risponde con una versione del tutto rinnovata della sua classica ricaricabile Young. Il nome della nuova tariffa è Young Student Edition.

I clienti under 25 che scelgono di attivare Young Student Edition hanno a loro disposizione soglie di consumo senza limiti per quanto concerne le telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili e gli SMS verso tutte le utenze nazionali. Al tempo stesso sono presenti 40 Giga per la connessione internet.

Il costo dell’offerta sarà di 9,99 euro ogni mese per i clienti che scelgono il metodo di tariffazione attraverso la Ricarica Automatica. Al momento dell’attivazione dell’offerta è necessaria una spesa minima di 25 euro. Nel costo sono inclusi 20 euro utili come credito residuo, mentre il primo mese di Young Student Edition sarà del tutto a costo zero.

Tra i servizi extra messi a disposizione della promozione Young Student Edition è possibile annoverare la connessione internet gratuita e senza limiti verso tutti le piattaforme social e chat. Anche le app per lo smart working e la didattica online non prevedono consumi sulle soglie internet. Stesso discorso anche per i servizi di streaming musicali, tra cui anche TIMmusic Platinum.