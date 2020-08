Quando si ha la necessità di richiedere l’assicurazione per la propria auto, spesso capita di imbattersi in alcuni siti online che promettono di risparmiare rispetto alle solite compagnie assicurative. Nonostante questo, però, molti di questi siti possono celare una falsa compagnia assicurativa che ha l’intento in realtà di truffare il mal capitato. L’Ivass (ovvero l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) ha in particolare individuato ben sette siti di false assicurazioni.

Rc Auto: attenzione ai siti con le false assicurazioni

L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ha quindi individuato e segnalato sette siti che celano in realtà una truffa in ambito di Rc Auto. Nello specifico, l’Ivass ha segnalato i seguenti siti:

aronaassicurazioni.com

brokerbressan.site

cremoneseassicurazioni.com

polizzarc.com

sheltiaassicura.com

sicurezzabrokere.com

subitoassicurarca.com

L’Istituto ha infatti verificato che i pagamenti effettuati da alcuni clienti sono indirizzati in realtà a imprese o società che non sono realmente intermediari abilitati. Oltre a questo, l’Ivass ha dato alcuni consigli per evitare di incappare in queste truffe di false assicurazioni. In primis, è stato consigliato di controllare che le imprese e gli intermediari che propongono una offerta assicurativa siano effettivamente autorizzati a farlo. Per fare questo, è necessario consultare il Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI), l’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea, gli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia e gli elenchi di tutti i siti e false imprese attualmente non autorizzati a proporre offerte di questa tipologia.

Rimane poi il consiglio come per qualsiasi truffa di prestare molta attenzione all’eventuale arrivo di offerte e promozioni assicurative tramite SMS di tipo phishing. Vi ricordiamo qualche tempo fa che l’Ivass aveva segnalato anche altri cinque siti, ovvero alibroker.net, assicuratiora.it, mansutti-broker.com, rca-polizza.com e sheltiaassicura.site.