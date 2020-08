Pokemon Go è uno dei fenomeni più seguiti nel mondo delle applicazioni e del gaming mobile. Al momento della sua uscita, grazie ad un meccanismo di gioco innovativo, decine di migliaia di giocatori sono usciti dalle proprie case per andare alla ricerca dei loro Pokemon preferiti. Ma finalmente, anche sulla famosissima applicazione è approdata una novità in grado di rivoluzionare ancora una volta le meccaniche di gioco, introducendo una ulteriore difficoltà. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Pokemon Go, mega evoluzioni con delle limitazioni

L’applicazione si prepara ad introdurre con un fantastico aggiornamento le Mega Evoluzioni, una nuova forma di interazione con i propri Pokemon in grado di rivoluzionare i raid. Le Mega Evoluzioni vennero introdotte con la sesta generazione di creature, e hanno introdotto Pokemon già conosciuti, ma in una nuova forma, più potente e bestiale. In questo modo sono nate nuove evoluzioni; tra le più apprezzate troviamo Mega Charizard, Mega Gengar e Mega Lucario.

Ma all’interno del gioco mobile quali saranno le dinamiche di questa nuova forma di evoluzione? Ebbene il giocatore dovrà raccogliere una nuova forma di energia, la Mega Energia, che servirà a far evolvere i propri Pokemon nella rispettiva versione Mega. L’energia mega però potrà essere ottenuta esclusivamente nelle Mega battaglie raid con Pokemon Mega. Di conseguenza si dovrà affrontare più e più volte Pokemon molto potenti per poter ottenere l’energia necessaria alla Mega Evoluzione.

L’aggiornamento dovrebbe arrivare sui vostri dispositivi oggi, ma inizialmente saranno presenti esclusivamente quattro Mega Evoluzioni. Tra queste troviamo i tre personaggi iniziali della regione di Kanto (comprese le forme X e Y di Charizard), e Mega Beedrill.

Fateci sapere cosa ne pensate di queste novità e continuateci a seguire per rimanere aggiornati su tutte le prossime novità in merito.