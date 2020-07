Pokémon Go continua a cavalcare le classifiche dei giochi mobile con i suoi innumerevoli aggiornamenti, tutti capaci di non far stancare mai i players disseminati in tutto il mondo. Con l’arrivo dell’estate, le novità approdate in gioco sono state diverse sebbene ancora debba arrivare la più interessante: il Pokémon GO Fest 2020. Previsto per le date del 25 e del 26 luglio, questo evento permetterà a tutti i giocatori di sbizzarrirsi in diversi modi: scopriamo quali questi sono.

Pokémon Go Fest 2020: ecco come partecipare all’evento dell’estate

Al fine di partecipare al Fest 2020, ogni giocatore dovrà aver svolto una mansione assolutamente importante: aver aggiornato il gioco; senza l’ultima versione installata sui propri smartphone, infatti, risulterà impossibile partecipare all’evento.

Effettuato questo primo passaggio, come anticipato poco prima, il Fest si terrà nei giorni compresi tra il 25 ed il 26 luglio, dalle ore 10:00 alle ore 20:00 ed il biglietto per poter partecipare avrà un costo di 14,99$ o nella valuta locale. Cosa si potrà fare durante il Pokémon Go Fest 2020? Anzitutto verranno proposti aspetti innovativi dell’evento attraverso un’esperienza rivoluzionata e suddivisa in due giornate più che uniche; nel corso di queste ben 75 specie di Pokémon potranno essere incontrate e cinque nuovi habitat potranno essere coperti a rotazione. Questi ultimi saranno a tema: acqua, fuoco, erba, lotta e amicizia.

Non sono da dimenticare, infine, l’Arena della Sfida Globale che permetterà ai players di collaborare con Allenatori di tutto il mondo e partecipare a sfide concedenti bonus strepitosi o, ancora, la Ricerca Speciale che consentirà a chiunque parteciperà all’evento di ottenere fantastiche ricompense.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale.