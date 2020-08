Netflix ha appena annunciato la serie tv Resident Evil. Per molti anni questo prodotto, legato principalmente al mondo del gaming horror, è stato favoleggiato e immaginato come Live Action. Ma finalmente i sogni sono diventati realtà ed è arrivato l’annuncio che conferma la fase di lavorazione della serie con una foto esclusiva della prima pagina dello sceneggiato. Più avanti nell’articolo le novità e la foto .

Resident Evil, un progetto che finalmente vede la luce

Il tweet condiviso da @NXonNetflix mostra in esclusiva la prima pagina dello sceneggiato di Resident Evil. Ecco qui l’immagine:

Come è possibile leggere il primo episodio si intitolerà “Welcome to New Racoon City” e sarà scritto da Andrew Dabb e diretto da Bronwen Hughes.

Si tratta di una “Serie Originale Netflix” prodotta dalla Constantin Film, che si è occupata delle trasposizioni cinematografiche dell’IP.

Il testo del Tweet riporta quanto segue:

«Quando i piccoli Wesker si trasferiscono a New Raccoon City, i segreti che scoprono potrebbero essere semplicemente la fine di tutto. Resident Evil, un nuovo live action basato sul leggendario franchise survival horror di Capcom, è in arrivo su Netflix».

Un comunicato che non lascia adito a molti dubbi e che prepara il lancio di una delle serie tv più acclamate e aspettate di sempre. Un progetto rimandato più volte che finalmente vedrà la luce. Siamo sicuri che Netflix non ci deluderà presentando un prodotto all’altezza dell’enorme franchise dietro Resident Evil, diretto principalmente ai fan del gioco e dell’horror in genere.

Facci sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirci per maggiori informazioni e aggiornamenti a riguardo!