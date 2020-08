Le serie televisive oramai sono qualcosa di fondamentale nella quotidianità e una delle numerose fiction che ha riscosso un successo incredibile fin da subito è Black Mirror. Una serie televisiva britannica mandata in onda per la prima volta nel 2011 che racconta le peggiori paure legate alla tecnologia e i probabili effetti collaterali non solo nell’uomo, ma nella società stessa.

Gli spettatori hanno apprezzato notevolmente tutti gli episodi anche se si tratta di una serie antologica dove i personaggi cambiano in ogni puntata, dunque, non esiste alcun filo conduttore fra loro. Dopo cinque stagioni, un film e uno speciale per Natale gli spettatori non aspettano altro che la sesta stagione. Ecco cosa si sa in merito.

Netflix e Black Mirror: ecco quali sono gli aggiornamenti

La piattaforma di streaming online da qualche anno ha deciso di introdurre nel suo catalogo tutte le stagioni di Black Mirror, difatti la sesta stagione è prevista in esclusiva e in prima visione sulla piattaforma salvo eventuali cambiamenti. Si parla già da diverso tempo di questa stagione anche se purtroppo ha subito dei forti rallentamenti a causa del Covid e delle direttive imposte per limitare la diffusione.

Attualmente la sesta stagione è in sospeso e secondo alcune notizie la produzione sarebbe indecisa a portare avanti gli episodi attualmente. Anche la piattaforma di streaming online Netflix non ha comunicato nulla in merito tramite i suoi profili ufficiali social Instagram, Facebook e Twitter. In tantissimi, infatti, non aspettano altro che delle risposte e una nuova stagione dell’amata serie.