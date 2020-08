Il terremoto può considerarsi una tra le catastrofi naturali maggiormente distruttive soprattutto perché caratterizzato dal fattore sorpresa. Proprio pochi giorni fa correva l’anniversario del terribile sisma che ha colpito Amatrice e che ha fatto circa 300 vittime appena 4 anni fa. Un evento quasi sempre luttuoso quello che accompagna la manifestazione di un terremoto, che tuttavia potrebbe essere se non previsto almeno arginato.

E’quello che deve aver provato ad immaginare un pensionato cinese di 66 anni di nome Wenxi Wang. L’uomo deve aver pensato a quali siano gli aspetti più “pericolosi” che accompagnano un sisma e non parliamo soltanto dell’assetto edile delle costruzioni. Infatti ciò che può determinare un maggiore numero di morti si lega spesso a quando avviene il terremoto. Come nel caso di Amatrice dove, il fatto che la terra abbia tremato di notte, non ha consentito a molti di essere pronti alla fuga.

Il letto anti-terremoto, un’invenzione che potrebbe salvare molte vite.

Il letto anti-terremoto inventato dal pensionato cinese ha il pregio di proteggere totalmente il suo occupante in caso di sisma inghiottendolo letteralmente. Si tratta infatti di un letto che si chiude appena rileva scosse sismiche trasformandosi in un rifugio in grado di resistere alla caduta dei detriti delle abitazioni. In pratica questa suppellettile si piega interamente, materasso compreso, trasformando il letto in una specie di scatolone sigillato.

Per non fare la fine del topo in trappola, il suo inventore ha altresì pensato a come consentire a chi rimane chiuso nel letto contenitore di sopravvivere. Di per se il letto anti-terremoto può essere utilizzato per conservare sul proprio fondo cibo, acqua, maschere d’ossigeno e qualsiasi altra cosa ritenuta indispensabile in attesa dei soccorsi. Un’idea davvero interessante che se dovesse superare i test previsti potrebbe davvero salvare innumerevoli vite. Al momento è considerata efficace solo all’interno di stabili di pochi piani.