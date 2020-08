Samsung ha ufficializzato un drastico cambio di rotta nella gestione degli aggiornamenti software. Dopo la delusione per la mancata concessione di Android 10 ai device delle famiglie Galaxy S8 e Note 8 spunta la comprovata notizia di un piano totalmente ridefinito per il supporto Android.

Dopo il lancio della nuova soluzione commerciale Galaxy Note 20 la compagnia sudcoreana ha previsto l’inclusione di diversi modelli di punta di passata generazione nel novero dei long terms supported devices. In altri termini i dispositivi presenti nella seguente lista avranno la garanzia di ottenere almeno tre versioni Android a partire dalla build di riferimento prevista in fase di commercializzazione. Scopriamo quali sono questi modelli.

Dispositivi Samsung con supporto a tre update Android

Serie Galaxy S : Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20+ 5G, S20+, S20 5G, S20, S10 5G, S10+, S10, S10e, S10 Lite e successori

: Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20+ 5G, S20+, S20 5G, S20, S10 5G, S10+, S10, S10e, S10 Lite e successori Serie Galaxy Note : Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra, Note20 5G, Note20, Note10+ 5G, Note10+, Note10 5G, Note10, Note10 Lite e successori

: Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra, Note20 5G, Note20, Note10+ 5G, Note10+, Note10 5G, Note10, Note10 Lite e successori Dispositivi Galaxy Foldable : Galaxy Z Fold2 5G, Z Fold2, Z Flip 5G, Z Flip, Fold 5G, Fold e successori

: Galaxy Z Fold2 5G, Z Fold2, Z Flip 5G, Z Flip, Fold 5G, Fold e successori Serie Galaxy A : Galaxy A71 5G, A71, A51 5G, A51, A90 5G e successori

: Galaxy A71 5G, A71, A51 5G, A51, A90 5G e successori Tablet: Galaxy Tab S7+ 5G, Tab S7+, Tab S7 5G3, Tab S7, Tab S6 5G4, Tab S6, Tab S6 Lite e successori

Come è possibile vedere la possibilità indicata si estende non soltanto ai telefoni Samsung ma anche ai tablet ed alle nuove soluzioni del mercato pieghevole. Una buona notizia per coloro che resteranno in attesa di Android 12 nel 2021 e di Android 13 nel 2022.