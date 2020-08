I ricercatori di sicurezza Android hanno individuato alcune app sospette di appartenere alla categoria degli adware. Con tale terminologia informatica si indica una tipologia di software in grado di minare l’esperienza utente con annunci invadenti in grado di esaurire in breve tempo la batteria del dispositivo. Non un vero e proprio problema di sicurezza come potrebbe essere il caso dei trojan o del phishing ma in ogni caso un fastidio da eliminare al più presto.

Dopo la segnalazione giunta dagli esperti il team di Google ha deciso di rimuovere per sempre le app dallo store del robottino verde. Tracce evidenti di questi prodotti possono essere comunque reperiti altrove tramite repository di file APK in versione precedente. Il consiglio non è soltanto quello di disinstallare subito le app ma di non reperirlo altrove. A seguito della rimozione è buona norma effettuare una scansione antivirus per eliminare eventuali residui di codice dal dispositivo. Ma vediamo quali sono tutte queste app compromesse.

Rimuovi queste app dal tuo Xiaomi, Samsung o Huawei

Auto Picture Cut – com.auto.picture.cut.background.eraser.tool – 4.0.0 – mecharcfa@gmail.com

• Color Call Flash – com.color.call.flash.tools – 2.0.0 – Seay Elizabeth

• Square Photo Blur – com.jack.square.photo.blur.image – 2.0.5 – Thomas Mary – com.joan.super.photo.blur.tool

• Square Blur Photo – com.jobfun.square.photo.blur.image – 7.0.0 – Ward Nadine – com.jones.square.photo.blur.image

• Magic Call Flash – com.magic.call.flash.tools – 2.0.0 – Robinson Yolanda – com.mandi.super.photo.blur.tool

• Easy Blur – com.mary.super.photo.blur.tool – 6.0.0 – Chu Erin

• Image Blur – com.mclain.photo.blur.editor.background – 2.0.5 – Myers Jason – com.michael.super.photo.blur.tool

• Auto Photo Blur – com.paige.photo.blur.background – 6.0.0 – Taylor Zelma

• Photo Blur – com.scorp.photo.blur.background – 2.0.3 – Swindell Eddie

• Photo Blur Master – com.scott.scorp.photo.blur.background – 8.0.0 – Myers Jesse – com.smart.call.screen.tools

• Super Call Screen – com.super.call.screen.tools – 2.0.0 – OConnor Amy – test.com.flash.call.flashcall.cool

• Square Blur Master – com.robert.square.photo.blur.image – 6.0.0 – Gledhill Janice

• Square Blur – com.craig.square.photo.blur.image – 5.0.0 – Johnson Melanie

• Smart Blur Photo – com.james.smart.blur.photo.editor.tool – 2.0.0 – Robinson Yolanda

• Smart Photo Blur – com.james.smart.photo.blur.editor.tool – 4.0.0 – Tammy Roush

• Super Call Flash – com.super.call.screen.toolz – 2.0.0 – Kirk Brian

• Smart Call Flash – com.smart.call.flash.tools – 2.0.0 – Davis Betty

• Blur Photo Editor – com.sixgod.photo.editor.blur.image.tool – 2.0.6 – Addison Goldie

• Blur Image – com.fancy.photo.editor.blur.image.tool – 2.0.6 – Alvord Columbus – com.aab.photo.blur.editor.background – com.angel.photo.blur.background – com.auto.image.editor.background.eraser.tool – com.auto.photo.editor.background.eraser.tool