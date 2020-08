Chiamate illimitati, messaggi illimitati, GB illimitati e zero costi nascosti sono i pacchetti che i vari operatori telefonici offrono nella società attuale, ma Ho Mobile sembra essere l’operatore telefonico virtuale preferito al momento. I consumatori hanno una scelta ampia ogni giorno e diventa sempre più difficile scegliere la propria offerta telefonica, ma ecco cosa propone il MVNO che si appoggia alle infrastrutture di rete di Vodafone.

Ho Mobile e le sue offerte telefoniche: ecco quali sono le sue proposte

Gran parte dei consumatori sono interessati alla nuova proposta telefonica lanciata in commercio per battere i suoi avversari virtuali e il gestore telefonico Iliad perché propone una tariffa decisamente low cost. Ho Mobile propone chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi, messaggi illimitati verso i numeri nazionali e ben 70GB di traffico dati per la navigare in rete alla massima velocità della connessione 4G.

I consumatori sono incuriositi dall’offerta perché l’operatore telefonico vanta delle ottime recensioni in merito al suo servizio e differentemente dalle sue proposte questa è quella più economica. Difatti, i nuovi clienti dovranno sostenere un canone mensile di 5,99 Euro. Per quanto riguarda i costi di attivazione sono pari a 0 Euro, mentre per la nuova scheda telefonica è richiesto solo un costo di 0,99 centesimi di Euro.

Coloro che possono attivare la tariffa devono provenire da: Iliad, Coop Voce, Digitel, Fastweb, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile (Pre 24/06/2019), NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Plintron, Rabona Mobile (Pre-24/03/19), Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A. e Spusu Italia.