Negli ultimi tempi si è discusso veramente moltissimo del possibile addio di bollo auto e canone Rai, due della tasse più odiate dai consumatori italiani, proprio perché ritenute pressoché inutili, o comunque non in linea con le esigenze e le aspettative degli stessi.

Tutto ha avuto inizio qualche mese fa, quando in rete è comparsa una notizia che parlava di una abolizione, già a partire dal 2020, con addirittura una promessa di rimborso per coloro che già le avevano versate. Riportata originariamente da un sito tutt’altro che affidabile, è rimbalzata ovunque sul web, sino a diventare di tendenza sui social network.

Quanto annunciato, lo diciamo subito, è completamente falso, il bollo auto ed il canone Rai saranno ancora da pagare quest’anno e tutte le annualità successive, come al solito e senza modifiche di prezzo. La notizia diffusa la possiamo comunque sdoppiare in due parti, poiché è assolutamente necessario prestare la massima attenzione.

Canone Rai e Bollo Auto: cosa c’è di vero dietro la notizia

La parte inerente all’abolizione è una cosiddetta fake news, ovvero una notizia falsa creata per attirare il maggior numero di utenti verso un determinato sito internet, nel quale vengono pubblicati banner pubblicitari che fanno guadagnare i gestori, ottenendo un compenso proporzionale al numero di visite.

Quando si parla di rimborsi, il rischio è reale, perchè ultimamente sono circolate email di phishing, in cui veniva richiesta la pressione di un link per presentare la richiesta di rimborso. In questo caso si tratta di una truffa che potrebbe prosciugarvi letteralmente il conto corrente, non credetegli, se la ricevete cancellatela immediatamente.