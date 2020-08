Nelle ultime ore moltissimi utenti hanno riscontrato alcuni problemi con l’invio di e-mail con la piattaforma Gmail. “Spiacenti, si è verificato un problema“. Ecco il messaggio che riceve chi tenta un invio con allegato su Gmail.

Il disservizio interessa i messaggi con file (foto o documenti) allegati, con avvisi di errore che compaiono sia su desktop che nell’applicazione per mobile. Scopriamo insieme tutti i dettagli, nonostante ormai il problema sia stato risolto, fortunatamente per chi utilizza la piattaforma per lavoro.

Gmail in down nelle ultime ore, scopriamo cosa è successo

La conferma del disservizio è arrivata direttamente da Downdetector, dove il malfunzionamento risulta segnalato in varie zone del mondo, dagli Usa all’Arabia Saudita. E in tanti su Twitter si chiedono cosa stia accadendo sui server di Mountain View al punto da provocare il #gmaildown su parecchie piattaforme social.

In un altro messaggio che arriva a chi tenta l’invio su Gmail si legge: “Impossibile inviare il messaggio. Controlla la rete e riprova“. Secondo quanto rilevato da Downdetector.com, Google risulta tra i primi sei servizi con criticità che nella giornata di ieri sembravano interessare, oltre a Gmail, anche il motore di ricerca e Drive.

Fortunatamente nel giro di qualche ora il problema si è risolto e, nella serata di ieri, 20 agosto 2020, il servizio ha ripreso a funzionare. Per il momento il colosso non ha ancora rilasciato alcune comunicazione ufficiale e non pensiamo che lo possa fare nelle prossime ore. Si è trattato di un malfunzionamento, che capita spesso a qualsiasi applicazione importante.