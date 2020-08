Un pomeriggio come tanti altri. Sto lavorando al mio ennesimo articolo, mentre ascolto uno dei miei podcast preferiti su Spotify. Ad un certo punto, però, proprio nel momento meno adatto – tra l’altro – la riproduzione si interrompe. Provo a forzare l’avvio, ma nulla. Provo a cambiare traccia, ma neppure la ricerca sembra funzionare. Penso, allora, che si tratti di un problema di connessione: riavvio il mio modem WiFi più volte, senza però ottenere alcun risultato, mentre le pagine Web continuano a funzionare correttamente. E’ down, penso, ed effettuando una ricerca su Internet e sui Social comprendo di non essere stata l’unica persona in Italia (e neppure al mondo) ad aver riscontrato lo stesso problema.

Spotify ha improvvisamente smesso di funzionare, cosa è successo?

Tanti altri utenti, come me, questo pomeriggio non hanno potuto utilizzare l’app di Spotify per un bel po’ di tempo. La pioggia di segnalazioni ha però spinto il team di Spotify ad intervenire quanto prima possibile, e adesso sembra tutto funzionare correttamente, nuovamente. Per fortuna. Il problema, almeno nel mio caso, ha riguardato la sola applicazione mobile e desktop del noto servizio di musica in streaming. Ho provato ad avviare Spotify Web dal browser Chrome nell’esatto momento in cui l’app ha smesso di funzionare, e mi è sembrato funzionare correttamente.

Dalle altre segnalazione pervenute sul Web apprendo che non è stato possibile riprodurre brani musicali, playlist, podcast, effettuare ricerche e scaricare canzoni, ma l’ascolto offline dei contenuti scaricati ha continuato ad essere disponibile. Spotify, comunque, ha da poco comunicato di aver risolto il problema, anche se non ne ha comunicato la natura. Fateci sapere se state continuando a riscontrare problemi o potete adesso utilizzare l’app tranquillamente.